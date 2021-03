Februarja se je na novo prijavilo 4766 oseb, kar je 54,7 odstotka manj kot januarja in 7,8 odstotka manj kot februarja lani. Med novoprijavljenimi je bilo 2490 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas (62,6 odstotka manj kot januarja in 5,4 odstotka manj kot februarja lani), 1025 presežnih delavcev (48,2 odstotka manj kot januarja in 26,1 odstotka več kot februarja lani), 399 iskalcev prve zaposlitve (18,1 odstotka manj kot januarja in 27,5 odstotka manj kot februarja lani) in 42 brezposelnih zaradi stečajev (65 odstotkov manj kot januarja in 40 odstotkov manj kot februarja lani).

Od 8214 brezposelnih, ki jih je zavod februarja odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 6657, kar je 44,4 odstotka več kot januarja in 14,1 odstotka več kot februarja lani. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah, zidarjev in komercialnih zastopnikov za prodajo.

Brezposelnost nižja v vseh območnih službah Februarja se je brezposelnost na mesečni ravni zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. Večji upad, kot je bil na ravni države, so imele območne službe Velenje (-6,6 odstotka), Kranj (-5,5 odstotka), Murska Sobota (-5,4 odstotka), Maribor (-4,5 odstotka) in Sevnica (-4,1 odstotka). V območni službi Celje se je brezposelnost zmanjšala za 3,8 odstotka, v Novem mestu za 3,5 odstotka, v Trbovljah za 3,2 odstotka, na Ptuju za 3,1 odstotka, v Novi Gorici za 2,9 odstotka, v Ljubljani za 2,6 odstotka in v Kopru za 2,4 odstotka. Glede na februar lani je bilo manj registriranih brezposelnih v območnih službah Murska Sobota (-3,1 odstotka) in Velenje (-1,3 odstotka), v ostalih pa je bila višja. Najbolj se je povečala v območnih službah Koper (+24,2 odstotka), Nova Gorica (+23,4 odstotka), Ptuj (+22,7 odstotka) in Kranj (+21,7 odstotka).