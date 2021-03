Miha Blažič, znan tudi kot N'toko, ki deluje v Ambasadi Rog, je povedal, da kolektivi, ki so izvajali cirkuške in druge vadbe, trenutno gostujejo pri drugih telovadnih društvih, ki so jim omogočila, da lahko svojo dejavnost izvajajo po nekaj ur na teden. Drugi delujejo od doma in ob tem iščejo rešitve, kam bi lahko preselili svojo dejavnost. Še vedno po Blažičevih besedah tudi poteka prevzemanje opreme, ki pa je veliko manjka. Sami so našli le četrtino tistega, kar so imeli na seznamu, podobno poročajo tudi drugi kolektivi.

Skupnost Avtonomne tovarne (AT) Rog sicer še vedno zatrjuje, da je Mol uporabnike Roga deložirala brez pravne podlage. V zvezi s tem je bila v februarju na Okrajno sodišče v Ljubljani tudi vložena posestna tožba, je potrdil odvetnik Zoran Korenčan. Poleg tega je bil, kot je povedal odvetnik Dino Bauk, vložen upravni spor zoper Mol in policijo zaradi posega v človekove pravice in svoboščine uporabnikov Roga. V prihodnjih dneh namerava tudi vložiti pritožbo zoper ravnanje policije zaradi prekomerne uporabe sile. Kot je še povedal, posamezniki trenutno na Mol pošiljajo zahtevke za povrnitev škode za opremo, uničeno v rušenju, če občina ne bo hotela povrniti škode, bodo šli na sodišče.

Problematični gradbeni poseg Po navedbah uporabnikov Roga je sicer problematičen tudi sam gradbeni poseg v prostore. Kot navajajo, se Mol sklicuje na gradbeno dovoljenje za rušenje iz leta 2011, ki je bilo podaljšano v letu 2014 in katerega veljavnost je potekla junija leta 2016. Mol v tem času ni vzpostavila gradbišča, saj so tam bili vseskozi prisotni uporabniki, ni pa pridobila novega gradbenega dovoljenja, s katerim bi smela januarja letos poseči v stavbe, so zapisali. Na Molu so pojasnili, da imajo veljavni gradbeni dovoljenji tako za rušenje kot za gradnjo, saj so junija 2016 začeli z deli na območju Roga, a so bila zaradi znanih dogodkov dela prekinjena. Ko so januarja 2019 nadaljevali z rušitvenimi deli, so se na gradbišču oglasili tudi inšpektorji in preverili dokumentacijo za nadaljevanje del ter nanjo niso imeli pripomb. Le delovni inšpektor je predlagal, da zaradi daljše prekinitve del - od leta 2016 - ponovno vložijo prijavo gradbišča, kar so tudi storili.

Nepravilnosti pri sanaciji galvane Uporabniki Roga tudi navajajo, da je bilo pri delovanju podjetja Dolinšek, ki je bilo izbrano za sanacijo galvane, ugotovljenih več nepravilnosti. Kot so še zapisali, je inšpektorat za delo izvajalcu izdal prepoved del do odprave nepravilnosti, zaradi nepravilnega ravnanja pri odstranjevanju strešne kritine pa je bil uveden prekrškovni postopek. Na Molu zatrjujejo, da ni bil uveden noben prekrškovni postopek. Kot so zapisali, se je na gradbišču oglasil inšpektor za delo, ki je ustno naročil namestitev dodatne zaščite pri rušenju streh. Izvajalec je takoj ukrepal in delo z dodatnimi zaščitnimi ukrepi nadaljeval, dela pa so v večini zaključena. Rogovci še navajajo, da čeprav so dela obstala, območje skupaj s preostalo lastnino uporabnikov še naprej varujejo varnostniki družbe Valina ter da Mol za varovanje namenja preko 15.000 evrov na dan. Na Molu pojasnjujejo, da Valina varuje Rog na podlagi okvirnega sporazuma za izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja za potrebe upravnih zgradb mestne uprave, varovanje cestnih zapor in decembrskih prireditev, ki je bil sklenjen avgusta 2019, za varovanje Roga pa je bil januarja sklenjen dodatek k sporazumu. Vrednost ure pri varovanju Centra Rog je po navedbah Mol 12,34 evra z DDV, znesek pa se obračunava na podlagi opravljenih ur varnostnikov. Mol izvajalcu sicer ni določila, koliko varnostnikov mora biti na območju Roga, je pa omejila število na največ 50 varnostnikov dnevno. Toliko jih je bilo le na začetku, od 19. do 24. januarja, nato se je njihovo število zmanjšalo. Od 1. februarja dalje je dnevno prisotnih deset varnostnikov, so pojasnili. Ob tem dodajajo, da Mol nevladnim organizacijam in posameznikom na podlagi javnih razpisov ponuja brezplačno uporabo prostorov, ki so v njeni lasti. Po njihovih besedah lahko vsi nekdanji uporabniki Roga pod enakimi pogoji kandidirajo na javnih razpisih za pridobitev brezplačnih prostorov v uporabo, tudi v Rogu.