Potres so čutili prebivalci osrednje in severne Grčije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po potresu je na ulice mest Larisa in Trikala zbežalo več tisoč ljudi. Med najbolj prizadetimi je mesto Tyrnavos, je sporočila grška civilna zaščita.

Žarišče potresa je bilo 2,5 kilometra oddaljen od mesta Tirnavos severozahodno od Larise, kjer so bile poškodovane številne zgradbe, med njimi tudi šole. Toda »na srečo za zdaj ni poročil o žrtvah,« je dejal župan tega mesta Janis Kokuras. »Šola je bila poškodovana. Učitelji so otroke zelo hitro evakuirali iz stavbe in žrtev ni bilo,« je dejal.

Guverner pokrajine Tesalija Kostas Agorastos je za AFP potrdil, da za zdaj ni podatkov o ranjenih v potresu, ter dejal, da je bilo po prvih ocenah poškodovanih okoli sto zgradb. Napovedal je še, da bodo za tiste, katerih domovi so poškodovani, na stadionu v kraju Damasi postavili šotore.

Potresu so sledili še najmanj trije popotresni sunki, med katerimi je imel eden magnitudo 4. Oblasti so prebivalce opozorile, da bi jim lahko sledilo še več popotresnih sunkov.

Slovensko zunanje ministrstvo je ob potresu izrazilo solidarnost z Grčijo. »Slovenija sočustvuje z našimi grškimi prijatelji in je pripravljena pomagati vsem prizadetim v potresu,« je ministrstvo sporočilo na družbenem omrežju twitter.