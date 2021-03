Klubi prve in druge španske lige z dvema milijardama evrov izgube

Španski nogometnih klubi v najmočnejših dveh ligah, prvi in drugi, so zaradi vplivov pandemije covida-19 v sezonah 2019/20 in 2020/21 vknjižili izgubo, ki znaša 2,013 milijarde evrov (2,43 milijarde dolarjev).