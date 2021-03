Zbežal s kraja prometne nesreče, nato grozil policistom s smrtjo

Krški policisti so se v torek po 18. uri podali za voznikom osebnega avtomobila s prikolico, ki naj bi med Sotelskim in Brestanico povzročil prometno nesrečo in zbežal s kraja. Našli so ga pri Sotelskem, kjer jim je skušal pobegniti peš, a so ga prijeli in obvladali. Med prijetjem jih je 41-letnik žalil in jim grozil s smrtjo.