Na oporišče Ain al Asad, kjer so nameščeni tako iraški kot koalicijski vojaki, ki se borijo proti ostankom džihadistov Islamske države (IS), so rakete priletele ob 7.20 po lokalnem času. To je potrdil tudi predstavnik koalicijskih sil, polkovnik Wayne Marroto, ki pa dodatnih podrobnosti ni navedel. Iraške varnostne sile so sporočile, da »ni bilo zaznanih žrtev«.

Po navedbah zahodnih varnostnih sil naj bi bile rakete iranskega tipa araš. Gre za 122-milimetrske artilerijske rakete in težje od tistih, ki so bile doslej običajno uporabljene proti koalicijskim silam na zahodu Iraka.

V lanskem letu je na vojaške, varnostne ali diplomatske cilje v Iraku priletelo več deset raket, za temi napadi pa naj bi stale proiranske skupine. Oktobra so se napadi začasno prenehali, v zadnjih treh tednih pa so se znova obnovili, navaja AFP.