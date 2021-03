V četrtek bo sončno s koprenasto oblačnostjo, predvsem v hribovitih krajih na zahodu pa bo čez dan nastalo nekaj nižje oblačnosti. V večjem delu Slovenije bo sredi dneva zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 13 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V petek se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo krajevne padavine pojavljale predvsem v severni polovici Slovenije, popoldne pa se bodo okrepile in se pojavljale tudi drugod. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Hladilo se bo, meja sneženja se bo spuščala, zvečer bo lahko ponekod za krajši čas snežilo tudi do nižin. V noči na soboto bodo padavine hitro ponehale. Do sobote zjutraj se bo že večinoma zjasnilo in čez dan bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, vremenske motnje pa se zadržujejo nad Atlantikom in na severu celine. Veter se je obrnil na zahodno smer. K nam doteka razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma jasno, v krajih zahodno in severno od nas bo popoldne nekaj koprenaste oblačnosti. Čez dan bo razmeroma toplo. V četrtek bo delno jasno, v hribih sosednje Italije ter v Gorskem Kotarju pa bo nastalo nekaj oblačnosti. Zapihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: V sredo in četrtek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.