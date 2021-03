Na All Star le trojica tekmovalcev v zabijanju

Tradicionalnega izziva v zabijanju se bo med letošnjim premorom na All Star tekmi lige NBA udeležila le trojica košarkarjev, kar je najmanj v zgodovini prireditve. Kot so potrdili v vodstvu tekmovanja, so se za nastop v zabijanju prijavili le Obi Toppin (New York Knicks), Anfernee Simons (Portland Trail Blazers) in Cassius Stanley (Indiana Pacers). Zach LaVine (Chicago Bulls), Steph Curry (Golden State Warriors), Devin Booker (Phoenix Suns), Jayson Tatum, Jaylen Brown (oba Boston Celtics) in Donovan Mitchell (Utah Jazz) se bodo pomeril v metu trojk. Luka Dončić (Dallas Mavericks) se je odločil za nastop v Skills Challenge, nekakšnem poligonu z ovirami, ki kaže na tehnične sposobnosti posameznikov.