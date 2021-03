Na krilih Murića in Blažiča so gostitelji v prvi četrtini še držali korak z nasprotnikom, nato pa je ta pritisnil v obrambi, povsem izrinil nasprotnika iz območja znotraj črte, ki označuje met a tri točke, in prvo točko Olimpiji dovolil šele po petih minutah in pol druge četrtine. Plus 14 Bolonjčanov in razmerje moči na parketu sta kazala na potop zmajev, a sledil je popoln preobrat. Kapetanu Blažiču in soigralcem je uspel delni izid 17:2, po katerem so na odmor odšli celo s točko prednosti.

Izjemen zaključek prvega polčasa je Olimpiji več kot očitno dal veter v jadra, saj so v nadaljevanju s favoriziranim nasprotnikom bili enakovreden boj. Zdelo se je, da četa Jurice Golemca raste iz minute v minuto, kljub temu, da je imela pri marsikaterem zaključku obilico smole, saj se je žoga nekajkrat nesrečno odkotalila iz obroča. Ko je malo pred polovico zadnje četrtine prednost gostiteljev znašala že devet, je zadišalo po presenečenju, a je Virtus hitro odgovoril. Trener gostov Aleksandar Đorđević je na parket poslal najboljše posameznike v želji po preobratu, a bržkone ni računal, da mu jo bo zagodel Luka Rupnik. 27-letni Idrijčan je v ključnih trenutkih dosegel osem zaporednih točk, a je Miloš Teodosić minuto pred koncem svoje moštvo pripeljal do izenačenja. V izenačeni končnici je Jaka Blažič zadel prosta meta za plus tri, na nasprotni strani pa je za izenačenje sprva zgrešil Teodosić, a je skok v napadu dobil Vince Hunter, podal Marcu Belinelliju, ki je 2,4 sekunde pred koncem zadel trojko. V dodatnih petih minutah so gostje uveljavili kakovost in tako ostali neporaženi v letošnji sezoni evropskega pokala.

»Virtus je zmagal zasluženo, a smo imeli tudi mi veliko priložnost. Na koncu nam ni uspelo dobiti skok, žogo je v roke dobil Belinelli, ki takšnih priložnosti ne izpušča iz rok. V podaljšku enostavno več nismo imeli energije, da bi se enakovredno kosalo z nasprotnikom,« je povedal razočarani trener Olimpije Jurica Golemac.

Skupina G, druga tekma 5. kroga, jutri ob 20.45: Bourg – Budućnost, vrstni red: Virtus 5-0, Olimpija 3-2, Budućnost 1-3, Bourg 0-4.