Tekma na severu Nemčije se je začela z minuto molka v spomin na Alfreda Quintano, komaj 32-letnega vratarja Porta in reprezentanta Portugalske, ki se ješ pred dnevi zaradi srčnega infarkta zgrudil na treningu in nato umrl v bolnišnici. Celjani, ki so v pristaniško mesto Kiel dopotovali šele na dan tekme s posebnim čarterskim letalom, so v dvorani Wunderino Arena sicer povedli z 1:0, toda to je bilo njihovo prvo in sočasno zadnje vodstvo na tekmi. Gostitelji so spretno izkoriščali tekmečeve napake v napadu in s hitrimi (pol) protinapadi so že po dobrih šestih minutah vodili s 5:2, sredi prvega polčasa pa z 10:5.

Pivovarji so se štirikratnim klubskim prvakom Evrope (2007, 2010, 2012 in 2020, ko so lani v finalu premagali Barcelono s 33:28) v končnici prvega polčasa nekajkrat približali samo na tri gole zaostanka, toda ekipa 38-letnega nekdanjega češkega rokometnega zvezdnika Filipa Jiche je na odmor odšla s plus štiri (19:15). Začetek drugega polčasa je pripadel slovenskim prvakom, ki so zaostanek hitro prepolovili (18:20) in ga držali do 38. minute (20:22). Nato so 21-kratni državni in 11-kratni pokalni prvaki Nemčije pod taktirko slovenskega reprezentanta Miha Zarabca spet prevzeli vajeti v svoje roke in počasi višali razliko, ki je devet minut pred koncem znašala rekordnih šest golov (24:30).

Toda ko je že kazalo, da so Celjani dokončno na kolenih, so se nepričakovano vrnili med žive in pet minut pred zadnjim znakom sirene je njihov zaostanek znašal le še dva gola (29:31). Toda po nekaj njihovih zapravljenih napadih za zmanjšanje le na gol razlike je v končnici sledila kazen, ko je za 32:29 zadel Norvežan Sander Sagosen (eden izmed Kielovih devetih tujcev iz sedmih držav – Danske, Hrvaške, Norveške, Švedske, Slovenije, Češke in Avstrije) in od morebitne celjske senzacije v Kielu ni bilo nič.

Vrstni red po 13. (predzadnjem) krogu v skupini B: Barcelona 26, Veszprem 19, Kiel, Aalborg in Motor Zaporožje po 14, Nantes 11, Celje Pivovarna Laško 6, Zagreb 0.