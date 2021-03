Najbolj obiskan botanični park v Sloveniji je bil v času zimskih počitnic zelo privlačen cilj družin iz vse Slovenije. Februarja je namreč cena obiska parka še polovična, precej se je poznalo tudi dejstvo, da so bili ljudje več doma, potovanja in smučanje v tujini pa so še vedno domena drznejših. »Arboretum je praktično na sredini Slovenije in vedno zanimiv za zabaven ali poučen obisk. Park je živ organizem, v njem se vedno kaj dogaja in lepo je, da to dogajanje spremljajo obiskovalci. Park brez njih je kot cvet brez čebele,« pove Melita Miš Strgar, ki v Arboretumu Volčji Potok skrbi za stike z javnostjo. Doda, da so bili spomladi 40 dni zaprti v najbolj cvetočem času, jeseni pa tri tedne. »Žalostni pa nismo bili samo mi, ampak tudi obiskovalci, zlasti tisti s sezonskimi vstopnicami, takih je okoli 6000, ki park obiskujejo redno.«

Na srečo park spet privablja botanične navdušence. »Spoštujemo predpisane ukrepe, nanje opozarjamo obiskovalce, ob večjem obisku imamo varnostno službo, ki skrbi za varnostno razdaljo, razkuževanje, več je dela z čiščenjem… Notranji prostori, kot sta denimo rastlinjak z orhidejami in kaktusi, so zaprti. Vse še ni postorjeno, trudimo se, kolikor je mogoče, da ne bi zaradi dela motili obiskovalcev,« pojasni sogovornica.

V znamenju cvetočih sončkov

Trenutno kaže na to, da bo pomlad letos nastopila nekoliko prej. »Visoke temperature ogrevajo zemljo in vse se dogaja hitreje kot običajno, ampak pomlad je še dolga, napovedane so bolj običajne temperature za ta letni čas, ki se potem uravnovesijo do aprila,« razloži Miš-Strgarjeva. Obiskovalci lahko v teh dneh ob gozdnih robovih občudujemo zvončke in žafrane, medtem ko je v bolj močvirskem delu največ občudovanja deležno naravno rastišče kronic. Mogoče jih je fotografirati in sodelovati na fotografskem natečaju. V parku je opaziti tudi veliko cvetja, ki ga drugje ne najdemo, v prvi vrsti gre za nasad nepozebnikov, ki so prvi znanilci pomladi. »Okoli 40 sort teh cvetočih sončkov je posajenih po parku, največ v skupini ob poti, ki pelje v Jelovo Drago, njihovi cvetki so kot sončki v rumeni, oranžni in rdeči barvi. Nekateri nas privabijo tudi z vonjem. Čudovita grmovnica, ki prva opozori, da premaguje zimo,« Miš-Strgarjeva opiše nepozebnike.

Po njenih besedah so zadnja leta v parku posadili kar nekaj vrst in sort telohov, ki pritegnejo z barvo in velikostjo cvetov. »Ravno zdaj pred obiskovalci plešejo svoj edinstveni ples. Še malo, pa bo nastala posebna modra slika pod mogočno platano nad francoskim vrtom. To edinstveno fotografijo lahko naredite samo nekaj dni na leto, ko cveti scila ali modra čebulica. Vsak dan pa pomladno sonce spodbudi cvetenje novih cvetlic.«