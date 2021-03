Po petem spomladanskem krogu v prvi ligi samo Domžale in Olimpija ne poznajo poraza. Potem ko so se lani borili za obstanek, so ob Kamniški Bistrici strnili vrste in se po uspešnih zimskih pripravah izstrelili v zgornjo polovico lestvice. Domžalski zaostanek za vodilnim dvojcem Mariborom in Olimpijo znaša samo še osem točk, dolga klop pa dviguje ambicije moštva, ki ga v naslednjih krogih čakata mikavna obračuna s Koprom in Muro.

Mura je skriti adut v boju za naslov prvaka in ima realne možnosti, da Olimpijo in Maribor preseneti v celjskem slogu minule sezone. Potem ko so hitro izpadli iz pokalnega tekmovanja, so Prekmurci osredotočeni samo na izzive v prvenstvu. Trener Ante Šimundža bi z osvojeno državo krono zaokrožil večletno delo v Fazaneriji in si utrdil sloves med domačimi strokovnjaki. Njegovo ime se v zadnjih dneh pojavlja v krogu kandidatov za novega trenerja Maribora, vendar je zelo malo možnosti, da bi Šimundža dvanajst tekem pred koncem prvenstva zapustil Muro, da bi se vrnil pod Kalvarijo.

V igri za mariborskega trenerja se je znašlo več kandidatov, med katerimi sta najbolj izpostavljena Simon Rožman in Krunoslav Jurčić. Vodstvo kluba ima zahtevno nalogo, saj bi moral novinec na vijolični klopi pred koncem sezone najprej spoznati moštvo. Nobeno presenečenje ne bo, če bo dolgoletni pomočnik Saša Gajser dobil pooblastila za vodenje Maribora do konca sezone, potem ko je prepričljivo zmagal v Sežani in iztržil remi z Olimpijo. Mimogrede – Gajser v prvoligaški konkurenci ni edini trener, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za vodenje tekem na najvišji ravni, ker nima pridobljene zahtevane licence Uefa pro.