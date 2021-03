Eno od koalicijskih dopolnil pa krog upravičencev do sobivanja z otrokom v bolnišnici ali zdravilišču širi. Tako med upravičenci ne bi bil več samo eden od staršev ali skrbnikov, pač pa tudi rejnik ter zakonec ali zunajzakonski partner, kadar sobiva ob otroku svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja.

S predlogom želijo v DS tudi zvišati starost otrok, upravičenih do tega, da z njimi sobiva eden od staršev, na 15 let, je v predstavitvi predloga dejal državni svetnik Peter Požun.

Predlog določa tudi zgornjo mejo pri trajanju nege ožjega družinskega člana v koledarskih in ne več v delovnih dnevih, s čimer se izenačuje položaj vseh staršev, ki so odsotni zaradi nege ožjega družinskega člana ne glede na to, koliko dni na teden delajo.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte je dejala, da vlada podpira predlog. Vsebina je sicer že vključena v protikoronsko zakonodajo, a z veljavnostjo le do konca letošnjega leta, medtem ko obravnavani predlog prinaša trajno rešitev, je dejala.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v SDS spomnili, da so podoben predlog vložili tudi sami, vendar je DS svoj predlog vložil prej. Staršem zdaj ne bo treba koristiti dopusta, če bodo želeli biti s svojim otrokom v bolnišnici, ampak jim bo zagotovljeno nadomestilo, je dejala Anja Bah Žibert.

Za bolnega otroka je neprecenljivo, da ima ob sebi nekoga, ki ga nenehno bodri, je v imenu SMC dejala Mojca Žnidarič. Prav tako so predlogu naklonjeni v NSi, saj podpirajo vse rešitve, ki so v prid družinam, pa je povedal Aleksander Reberšek.

V DeSUS se načeloma sicer zavzemajo za sprejemanje sistemske zakonodaje. Ker pa to lahko zahteva veliko časa, je treba včasih poseči tudi po parcialnih rešitvah, kakršna je obravnavana, je izpostavil Branko Simonovič.

Predlog bo za starše s hospitaliziranim otrokom prinesel veliko olajšanje, po besedah Vojka Starovića menijo v SAB. Prav tako so ga kot dobrega po navedbah Janija Ivanuše ocenili v SNS.

V LMŠ in SD so izrazili zadovoljstvo, da urejajo vprašanje, ki bi moralo biti urejeno že veliko prej, sta dejala Nik Prebil iz LMŠ in Bojana Muršič iz SD. V Levici pa po besedah Željka Ciglerja menijo, da bi morali nadomestilo staršu, ki sobiva z otrokom, kriti delodajalci, ne pa zdravstvena blagajna.

DZ bo o vloženih dopolnilih odločal v sredo v okviru glasovanj.