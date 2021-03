V ponedeljek so v javnosti zakrožili posnetki kriminalistov, ki so nekaj minut pred poldnevom obiskali sedež katalonskega nogometnega velikana Barcelona. V raciji so preiskali prostore kluba, zasegli številne dokumente in aretirali predsednika uprave Oscarja Graua ter vodjo pravne službe Romana Gomeza Puntija, po obisku na domu pa prostost odvzeli še nekdanjemu direktorju Jaumeju Masferreru in bivšemu predsedniku Josepu Marii Bartomeuu. Slednji je, tako kot Masferrer, noč preživel za zapahi in se – preden je včeraj stopil pred sodnika in so ga pogojno izpustili na prostost – branil z molkom.

S klubskim denarjem blatil nasprotnike?

Španski mediji so kljub skopim informacijam hitro sešteli ena plus ena in ugotovili, da so aretacije in preiskave povezane z afero »Barcagate« in podjetjem I3 Ventures, ki ga je nekdanje vodstvo najelo za upravljanje klubske podobe prek družbenih omrežij. O aferi so lanskega februarja obširno poročali novinarji radijske postaje Cadena Ser in tedaj objavili dokument na 36 straneh, ki naj bi dokazoval, da je Bartomeu iz klubskega proračuna podjetju nakazal okoli milijon evrov. To je nato prek lažnih profilov na družbenih omrežjih blatilo nasprotnike in širilo škodljiva sporočila o klubskih legendah Xaviju Hernandezu, Carlesu Puyolu ter Pepu Guardioli in celo lastnih nogometaših Lionelu Messiju ter Gerrardu Piqueju.

Pri tem ni zanemarljivo, da je plačilo močno preseglo vrednost storitve, denar pa je bil poleg I3 Ventures nakazan še petim drugim podjetjem. Ker zneski nikoli niso bili višji od 200.000 evrov, vodstvo za izplačila ni potrebovalo privoljenja upravnega odbora. Če se bo izkazalo, da so Bartomeu in sodelavci pri tem prejeli tudi provizije, se bodo morali na sodišču zagovarjati ne le zaradi malomarnosti pri vodenju kluba, temveč tudi zaradi korupcije, za kar jim grozi do štiri leta zaporne kazni. »Posel, povezan z družbenimi omrežji, je umazan. Verjamem, da je nekdo vzel denar, vendar ne verjamem, da gre za nekoga iz uprave. Preiskava še poteka in bo pokazala, kaj se je dejansko zgodilo,« je aprila lani dejal podpredsednik Barcelone Emili Rousaud.