Medtem ko v Srbiji kljub množičnemu cepljenju epidemija znova kaže zobe, je srbski predsednik Aleksandar Vučić včeraj priletel v Sarajevo, da bi osebno predal 5000 odmerkov cepiva AstraZenece. Bosna in Hercegovina je tako, po Severni Makedoniji in Črni gori, že tretja država v regiji, ki ji Srbija donira cepivo.

S skoraj milijonom cepljenih je Srbija, ki ima 7 milijonov prebivalcev, druga v Evropi po precepljenosti. V zadnjih dneh je v Beograd prišlo še 100.000 odmerkov ruskega sputnika in 58.500 odmerkov ameriško-nemškega cepiva Pfizer-BioNTecha. Uporabljajo pa tudi kitajsko cepivo sinopharm in britanski oxford. »Naročili smo tudi cepivo Moderne (ZDA),« je v Sarajevu dejal Vučić.

Na letališču sta ga pričakala srbski in bošnjaški član predsedstva Milorad Dodik in Šefik Džaferović , pozneje je prišel še Hrvat Željko Komšić . Vučić je dejal, da je srečen, ker lahko prinese prve odmerke. »Jutri jih pride še 5000, čez nekaj dni pa še 5000,« je dejal, »to ni pomoč, ampak nekaj, kar pripada nam vsem, Srbija pa je imela to srečo, da si je zagotovila več cepiv.«

Zaprtje bi uničilo BiH

V BiH pa je že več mesecev situacija katastrofalna in doslej sploh še ni bilo cepljenja (z izjemo dva tisoč zdravstvenih delavcev v Republiki Srbski). Za Dnevnik je Dario Lukić, urednik mostarskega Dnevnega lista, povedal: »Pri nas nihče ne upošteva ukrepov. Pravzaprav teh sploh ni: vsi gostinski lokali so odprti in polni, smučišča obratujejo, polne so cerkve in džamije… V resnici oblasti nimajo denarja za zaprtje. Država, ki so jo oropali politiki in tajkuni, je tako revna, da bi jo zaprtje uničilo. Že pred pandemijo je hotelo 80 odstotkov ljudi zapustiti BiH. Tako da je pandemija samo ena od tem v polnih lokalih. Polovica bolnih se zdravi doma. Veliko tistih, ki so jim testi pokazali okužbo, pa ne upošteva ukrepa samoizolacije in smrtnost je zelo visoka. Oblast, ki nas je ropala, zdaj tako pusti, da se koronavirus neovirano širi.« Nekaj podobnega bi pravzaprav lahko rekli tudi za Kosovo, Črno goro in Severno Makedonijo.

Lukić ne more razumeti in ne zna pojasniti, kako je mogoče, da oblasti v BiH še vedno niso nabavile cepiv. Očitno ne pomaga niti to, da je BiH del mednarodnega projekta Covax, ki omogoča dostavo cepiva v najrevnejše dele sveta. Najbrž je problem tudi v tem, da je ministrstvo za zdravstvo v pristojnosti Republike Srbske, vsakega od desetih kantonov Federacije in distrikta Brčko.

V tem kontekstu je Vučićevo donacijo cepiv BiH Aleksandar Trifunović, glavni urednik ugledne banjaluške spletne strani Buka, takole komentiral za Dnevnik: »Vučić ne bi mogel izbrati boljšega trenutka za donacijo cepiv Bosni in Hercegovini, to je v trenutku, ko tretji val povečuje številke okuženih in umrlih, v BiH pa nihče ne ve, kdaj bo prišlo cepivo. V takem trenutku obupanosti in nemoči, ki kaže na vso nesposobnost vladajoče elite v BiH, je Vučić s tako majhno količino cepiv o sebi ustvaril videz rešitelja, čeprav je količina cepiv, ki jih je pripeljal v BiH, simbolična in ne zadovoljuje potreb naše države.«

Po oceni Trifunovića je to samo še ena premišljena piarovska poteza Vučića, s katero se hoče javnemu mnenju pokazati kot prijatelj BiH. »Dejansko pa je sodelovanje samo simbolično in se vedno končuje s prijateljstvom z Miloradom Dodikom. Sicer se je ta odnos zaradi različnih interesov v zadnjem času ohladil,« še dodaja.