Največjo pozornost pred letošnjim Eurosongom budijo Ciprčani oziroma predstavnica Elena Cagrinu, katere pesem El Diablo ali Hudič naj bi bila satanistične narave. Na Cipru je prevladujoča religija (devetdeset odstotkov) pravoslavje, neki državljan pa je po izboru skladbe telefoniral na nacionalno radiotelevizijo in zagrozil, da jo bo požgal zaradi nestrinjanja z izborom popevke. Ker naj bi bila satanistična. Sicer bi bilo prvič, da bi na evrovizijski popevki tekmovala skladba s takšno tematiko.

V popevkah se satanizem ni pojavljal, širše pa se človeštvo z odkrivanjem mračnih sil v glasbi ukvarja dolgo. Ezekiel, judovski prerok, je trdil, da ima hudič svoja glasbila, in sicer male bobne ter piščali. Brž ko je glasba izrazito izstopala od povprečja, se je v njej iskal navdih hudiča. Tako pri Niccolu Paganiniju, slavnem violinistu, ki so ga zaradi virtuoznosti sumili, da je »hudičev«, kot pri Pirančanu Giuseppeju Tartiniju, prav tako slavnem evropskem violinistu, ki je svojo skladbo Vražji trilček napisal po tem, ko naj bi se mu v sanjah prikazal hudič. Pirančan v zgodovini povezovanja glasbe s hudičem sploh predstavlja svetovno referenco in enakovrednega akterja Robertu Johnsonu, temnopoltemu blueserju, ki velja za najbolj razvpitega glasbenika, ker naj bi dušo prodal hudiču v zameno za muzikantske veščine.

Tartini je bil eden mnogih, ki so uporabljali kombinacijo tonov, ki vključujejo tudi disonantne in ušesu manj ugodne tone. Take so oklicali za hudičeve in naj bi bili v srednjem veku celo prepovedani, vsaj pri nabožnem meniškem petju, čeravno ga poznavalci tematike vseeno zaznajo tudi v tovrstnih skladbah iz tistih časov. Ko so bili enkrat oklicani za take, se zdi logično, da so po hudičevih tonih posegli tudi metal glasbeniki, kajti dajejo vtis mračnosti, obenem pa so na tak način vznemirljivi in erotični. Osnovna fraza skladbe Enter Sandman skupine Metallica se šteje za tipično frazo s takšnim tonom, prav tako fraza skladbe Black Sabbath istoimenske angleške metal zasedbe.

Modnost satanizma

A med Tartinijem, blueserji in Metallico se je udinjanju hudiču zavoljo glasbenih dosežkov sumničilo marsikoga. Med drugim The Beatles zavoljo inštrumentalnih podlag, na katerih so imeli vzvratno zavrtene posnetke, ki so zaradi specifične nerazumljivosti in disonančnega zavijanja vzbujali pomisleke, da se v njih skrivajo satanistična sporočila. V skladbi Revolution naj bi sublimno sporočali »Paul je mrtev«, kar se je nanašalo na zarotniško teorijo, da je pravi Paul McCartney umrl in da je osebek, ki se dandanes predstavlja kot on, njegov dvojnik. Beatles so na ovitku albuma Sgt. Pepper med drugim upodobili Aleistra Crowleyja, angleškega okultista (kot alpinista), ki je bil za kontrakulturnike iz šestdesetih let prejšnjega stoletja nasploh razvpit vir inspiracije. Jimmy Page, kitarist zasedbe Led Zeppelin, je celo kupil njegov dvorec na Škotskem.

Temne sile so skozi popularno glasbo v šestdesetih in sedemdesetih postale posebej modne in komercialne. Led Zeppelin so nasploh veljali za satanističen band, ki je satana dejansko omenjal v besedilih, kot v skladbi Houses of the Holy, sploh pa naj bi mu bil posvečen hit Stairway to heaven. Z dešifriranjem vzvratno posnetih verzov, ki ga domnevno častijo in naj bi se nahajali pod osnovnim besedilom, se mnogi ukvarjajo še danes. Najbolj eksplicitni so bili Rolling Stones. Leta 1967 so album naslovili s Their Satanic Majesties Request, leta 1969 so dosegli vrh z napevom Sympathy For The Devil.

Iz domačega nabora pop skladb se je neposrednega omenjanja satana mogoče spomniti samo v primeru Sokolov, ki so leta 1992 izdali tretji album z naslovom Satan je blazn zmatran, na katerem je tudi istoimenska skladba, ki pa, kot izhaja že iz naslova, govori o tem, da vpliv starega zabavljača na življenje kot tako pojema.