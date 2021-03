Festival Dnevi etnografskega filma 2021, ki se začenja danes in se bo končal v soboto, bo ponudil 20 filmov, ki si jih bo mogoče ogledati prek spleta (vimeo.com/showcase/def2021) in brezplačno. Filmi prihajajo z različnih koncev sveta, med njimi pa je tudi slovenski Tobačni spomini, ki ga je med bivanjem v Bolgariji posnela slovenska raziskovalka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU Manca Filak. Ta že več let deluje na področju vizualne antropologije in je avtorica več mednarodno uspešnih etnografskih in dokumentarnih filmov.

Filmski material je posnela leta 2017 med študijsko izmenjavo v Bolgariji, pripoveduje pa zgodbo o gojenju tobaka med muslimanskimi Pomaki med gorovjema Rila in Rodopi. Na tem območju je v zadnjem obdobju močno upadla pridelava tobaka, predvsem zaradi nizke in negotove odkupne cene suhega tobaka, ter težaškega dela, ki še vedno poteka predvsem ročno. »Vidimo, slišimo in občutimo povezavo ljudi do zemlje, okolice, vasi, tradicije, dela ter vsesplošnih sprememb v družbi,« poudarja Agata Tomažič iz ZRC SAZU.

Raziskovalka Manca Filak pa je tokrat tudi sama sodelovala pri izbiri filmov za letošnji program na festivalu, v katerem je približno polovica filmov dokumentarnih, polovica pa etnografskih. Ampak kot pravi, »globljih razlik med obema žanroma ni smiselno izpostavljati, saj v resnici eden črpa iz drugega. Drugače pa etnografski film prikazuje posamezne življenjske situacije tako, da gledalcem omogočijo svobodnejšo interpretacijo, protagonistom pa dovoljujejo, da močneje posegajo v samo dogajanje v filmu. Medtem ko se pri dokumentarnih filmih zgodbe napajajo iz različnih življenjskih 'presežkov', največkrat emotivnih.«