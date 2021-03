Ponižujoče je, da morajo smučarji jesti sede v snegu

Letošnja zimska sezona bo za žičničarje porazna. Decembra in januarja so imeli od 85 do 90 odstotkov manj obiskovalcev kot običajno v tem času. Po prvih ocenah so tudi med zimskimi počitnicami v povprečju gostili pol manj smučarjev kot prejšnja leta.