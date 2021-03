»Z ljudmi sem se šalil glede njihovih zasebnih življenj, razmerij, ali se bodo poročili ali ne. Nisem jih hotel žaliti, ampak le vnesti nekaj sproščenosti in humorja v resno delo. Sedaj razumem, da je bilo to neobčutljivo ali preveč osebno in so se nekateri zaradi mojega položaja počutili tako, kot nisem nikoli nameraval. Priznam, da so nekatere moje besede razumele kot nezaželeno spogledovanje. Če se je kdo tako počutil, mi je resnično žal,« je sporočil Cuomo, ki se sedaj že teden dni ni pojavil v javnosti.

Njegovo nedeljsko »opravičilo« je naletelo na nove kritike. Guvernerjev položaj so najprej zamajale obtožbe nekdanje sodelavke Lindsey Boylan, ki je med drugim povedala, da jo je brez dovoljenja poljubil in ji predlagal slači-poker. Mediji so nato objavili izpoved njegove nekdanje sodelavke Charlotte Bennett, da jo je spraševal o tem, ali ima spolne odnose s starejšimi moškimi.

V ponedeljek zvečer pa je New York Times objavil izpoved Anne Ruch, ki jo je guverner na poročni slovesnosti prijateljev grabil in želel poljubiti. Na guvernerjevo nesrečo je bilo to pred pričami, ki so dogodek posnele.

Cuomo je star 63 let, vse ženske pa so bile v času, ko jih je domnevno nadlegoval, stare manj kot 30 let. Demokratska državna kongresnica When Yuh-Line Niou je guvernerjevo opravičilo kritizirala in vprašala od kdaj je šala, če več desetletij mlajše dekle nekdo na njegovem položaju vpraša ali ima spolne odnose s starejšimi moškimi.

Kongresnica je povedala, da je leta 2013, ko je bila v prestolnici Albany kot šefica kabineta enega od državnih kongresnikov, doživela veliko spolnega nadlegovanja. Poslanci so jo grabili za zadnjico in ji govorili, kako dober par sta s šefom. Kultura spolnega nadlegovanja naj bi bila v Albanyju del kulture, vendar je sedaj malce drugače, ker si ženske le upajo kaj povedati.