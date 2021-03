Predsedniku Pahorju bi predlagal, da točko B poišče na istih temeljih, na katerih smo pred 30 leti postavili lastno državo. Ničesar si ni treba izmišljevati, vse je zapisano. Slovenska ustava ni ne leva, ne desna, ne sredinska. Postavlja okvire za delovanje pluralistične demokracije, v kateri so lahko popolnoma legitimno in enakopravno zastopane in zagovarjane vse politične in ideološke platforme, ki sprejemajo ustavne in civilizacijske temelje, na podlagi in v imenu katerih smo se osamosvojili. Tisti, ki se s svojo politiko in diskurzom postavljajo izven teh ustavnih okvirov ali jih celo spodkopavajo, pač ne morejo zahtevati, da se »enakopravno upoštevajo tudi njihova mnenja«, in stokati, da jih »neuravnoteženi« mediji kritizirajo, večina javnosti pa ne mara. Če bi gospodu predsedniku uspel veliki met in bi mu politične sile v Sloveniji uspelo združiti v jasni podpori ustavnim načelom, nato pa bi se tudi odločno angažiral, da s svojo moralno avtoriteto prispeva k temu, da se vsi, ne glede na različne poglede, svojih zavez tudi držijo, bi si dejansko zaslužil mesto v zgodovini. Večer