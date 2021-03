KUL da ali ne?

Preprosto ne morem razumeti vodij treh strank, članic koalicije KUL, kako so se po vsem do sedaj videnem sploh mogle odločiti za tako servilno dejanje in se udeležiti sestanka z Janezom Janšo pri predsedniku republike Borutu Pahorju. V tej vladi so bili bolj ali manj zavrnjeni vsi vaši opozicijski predlogi, povozila je mnenja strokovnjakov, tistim, ki ne mislijo tako, kot bi morali, ne dovoli govoriti, grozi kritičnim novinarjem, z globami in zastraševanjem se je spravila celo nad najstnike, njenih do zob oboroženih robokopov je na protestih skoraj več kot demonstrantov, globi stavkajoče. Pod krinko koronavirusa ruši kulturo in demokracijo, državo pa je spremenila v zapor.