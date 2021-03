Ženske dolgo, zelo dolgo, velikokrat predolgo prikrivajo nasilje v odnosu. Kar naprej so nerodne in so one krive za vse, kar je narobe. Očitno tudi v tem čudnem odnosu stvari tako delujejo. Le razumeti je težko. Ministrica je vendar del vlade. Ampak s svojimi odgovori in pomenljivo tišino med pogovorom je nedvoumno pokazala, kdo je v resnici vlada. Vsi drugi pa ponižno čakajo na drobtinice z bogatinove mize.

Zelo neprijetno sem se počutila ob pogovoru, kot ženska in kot državljanka. Gospa Kozlovič, želim vam, da čim prej zberete pogum za drugačno ravnanje v tem zastrupljenem odnosu.

Magda Plementaš Lombar, Kranj