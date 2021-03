Mislim svoje mesto: Ljubljana v času represije

V našem mestu je tudi ob še tako skrbnem upoštevanju protivirusne zaščite prepovedano protestirati proti vladi. Kar pomeni, da v Ljubljani vlada represija. Represija največje vladne stranke. A ker ta stranka ni na oblasti v našem mestu, se sprašujem, ali je res samoumevno, da se proti teptanju človekovih in ustavnih pravic v našem mestu bori le civilnodružbena pravna mreža prostovoljcev? Se temu ne bi mogla in morala upreti tudi mestna oblast in nas zaščititi pred represijo, ki je za demokratično državo preprosto nesprejemljiva? Je res tako samoumevno, da je mestna oblast ob zgodovinski sramoti, ki je od ograjevanja Trga republike narasla do nesorazmerno visokih kazni za ljudi, ki nenasilno izražajo svoje politično mnenje, tiho?