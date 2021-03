V Komendi velike težave zaradi odlagališča

Ker odlagališče inertnih odpadkov Suhadole obratuje brez potrebnih dokumentov in občina ni odstranila vseh odpadkov, jih bo inšpektorat za okolje in prostor dal odstraniti na račun občine. To utegne biti za občinski proračun katastrofalno, saj so stroški ocenjeni na več kot deset milijonov evrov.