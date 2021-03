Dominikanski predsednik Luis Abinader je v letnem poročilu parlamentu minulo soboto razkril namen gradnje zidu oziroma ograje vzdolž 367 kilometrov dolge meje med državama na tem karibskem otoku. Po njegovih navedbah naj bi se gradnja začela v drugi polovici leta. Namen novih ukrepov naj bi bil okrepitev varovanja z združenimi fizičnimi in tehničnimi sredstvi. Na bolj problematičnih odsekih bodo gradili dvojno ograjo in namestili »senzorje gibanja, kamere za prepoznavanje obrazov, radarje in infrardeče kamere«.

Politično dogajanje še dodatno zapletlo odnose

»Na ta način želimo v dveh letih zaustaviti nezakonito priseljevanje, trgovino z mamili in tihotapljenje ukradenih vozil, kar prenašamo že leta,« je pojasnil predsednik Dominikanske republike in demagoško zatrdil, da bo država tako zagotovila zaščito teritorialne celovitosti, k čemur naj bi težili že od razglasitve neodvisnosti. Poveljnik dominikanskih oboroženih sil general Julio E. Florian Perez pa je že v začetku februarja poročal o razporeditvi 7200 vojakov ob meji s Haitijem, kamor bodo poslali še več enot, če bo potrebno. Letos so aretirali in deportirali 38.000 Haitijcev, ki so nezakonito vstopili v Dominikansko republiko.

Odnosi med državama, ki si delita otok, so bili tako v daljni kot bližnji preteklosti krvavi in zapleteni, začinjeni s ksenofobijo in rasizmom Dominikancev do Haitijcev. Tokrat se dominikanska vlada boji večjega vala migrantov zaradi splošnih razmer nasilja, revščine, korupcije in kaosa na Haitiju, ki jih poglablja spor med opozicijo in predsednikom države Jovenelom Moisejem. Opozicija trdi, da se je Moiseju petletni mandat iztekel 7. februarja letos, on pa to zanika in trdi, da se mu bo iztekel šele leta 2022.