Tri točke nemške izhodne strategije

Cepiti čim večje število ljudi z enim odmerkom, cepivo AstraZenece nameniti tudi starejšim od 65 let, vse zaposlene v šolah in podjetjih testirati najmanj enkrat na teden. To so ključne točke strategije nemškega strokovnjaka, s katero naj bi v grozečem tretjem valu rešili na tisoče življenj in dopustili sproščanje javnega življenja.