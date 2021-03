Ob koncu lanskega leta je kapital Skupine Triglav znašal 870,2 milijona evrov, kar je 10 odstotkov več kot leto prej, kosmate zavarovalnotehnične rezervacije pa 3,03 milijarde evrov, kar v primerjavi z letom 2019 predstavlja petodstotno rast. "Skupina je ostala ustrezno kapitalizirana in likvidna," so zapisali v družbi. Kot so dodali, to potrjujeta tudi visoki bonitetni oceni A s strani bonitetnih agencij S&P Global Ratings in AM Best.

Po nerevidiranih podatkih je Skupina Triglav lani dosegla 90,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 10 odstotkov manj kot leta 2019. Čisti dobiček je znašal 73,7 milijona evrov, kar je 12 odstotkov manj kot leto prej. Ob discipliniranem prevzemanju zavarovalnih tveganj je povečala obseg poslovanja, pri tem pa skrbno upravljala stroške, so zapisali v skupini.

Neugodno stanje na finančnih trgih je, kot so dodali, povzročilo nadaljnje nižanje obrestnih prihodkov, povečali pa so se tudi odhodki zaradi dolgoročnega zagotavljanja donosov zavarovanj z vgrajeno garancijo. Množično škodno dogajanje je bilo manj ugodno kot leto prej, na rezultat pa so vplivale tudi povečane zavarovalnotehnične rezervacije zaradi aktualnih poslovnih razmer. Čista dobičkonosnost kapitala je bila 8,9-odstotna in s tem za dve odstotni točki nižja kot leto prej.

Dobiček pred obdavčitvijo skupine, ki izvira iz zavarovalnotehničnega dela poslovanja, se je lani povečal za sedem odstotkov na 76,5 milijona evrov, medtem ko se je dobiček, ki izvira iz finančnih naložb zavarovalne dejavnosti in upravljanja rezervacij, zmanjšal za 55 odstotkov na 13 milijonov evrov.

Kljub neugodnim razmeram izpolnili načrte Kot še izhaja iz poslovnega poročila, se je zaradi ugodnega premijskega in škodnega dogajanja dobiček premoženjskih zavarovanj povečal za pet odstotkov, zdravstvenih zavarovanj pa za 46 odstotkov. Skupina je zaradi nadaljevanja okolja izredno nizkih obrestnih mer oblikovala dodatne rezervacije, kar je vplivalo na znižanje dobička življenjskih in pokojninskih zavarovanj za 85 odstotkov. Vrednost naložbenega portfelja se je lani povečala za pet odstotkov na malenkost manj kot 3,5 milijarde evrov. Skupina Triglav, ki je tržni vodja v regiji Adria, je lani tržni delež na slovenskem trgu povečala za 0,4 odstotne točke na 36,5 odstotka. Šesto leto zapored je dosegla premijsko rast, njen obseg pa se je v letu 2020 povečal za štiri odstotke na 1,23 milijarde evrov. »S tem je izpolnila svoje načrte kljub neugodnim razmeram padcev bruto domačega proizvoda v večini držav v regiji, upadu zavarovalnih trgov in ostri konkurenci,« so zapisali. Premijo premoženjskih zavarovanj je skupina lani okrepila za štiri odstotke, zdravstvenih pa za 11 odstotkov, medtem ko je premija življenjskih in pokojninskih zavarovanj ostala na ravni leta prej.