Neimenovani ameriški predstavnik je povedal, da so se ZDA za sankcije odločile v »neposrednem sodelovanju s svojimi partnerji v EU« in da pomenijo »jasen signal« Moskvi. Proti komu jih bodo uvedli, ni povedal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ponovil je poziv Moskvi k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Navalnega, saj so ameriške obveščevalne službe ugotovile, da je ruska vlada odgovorna za njegovo lansko zastrupitev z živčnim strupom novičok. Kot je dejal, »ameriške obveščevalne agencije z visoko stopnjo gotovosti ocenjujejo, da so ga z novičokom 20. avgusta zastrupili visoki predstavniki ruske varnostne službe FSB«.

To bodo prve sankcije proti Rusiji administracije novega predsednika ZDA Joeja Bidna, ki je po nastopu položaja 20. januarja zavzel veliko strožje stališče do Moskve kot njegov predhodnik Donald Trump.

EU z neposrednimi kaznimi posameznikom V veljavo pa so z objavo v uradnem listu EU danes stopile sankcije proti štirim visokim ruskim predstavnikom zaradi hudih kršitev človekovih pravic, tudi samovoljnih aretacij in pridržanj, ter razširjenega in sistematičnega kršenja pravice do mirnega zbiranja in združevanja ter svobode izražanja v Rusiji. Zaradi vloge pri samovoljni aretaciji, kazenskem pregonu in obsodbi Navalnega, »kot tudi pri zatrtju mirnih protestov v povezavi s tem nezakonitim ravnanjem« so uvedli sankcije proti ruskemu generalnemu tožilcu Igorju Krasnovu, vodji ruskega preiskovalnega odbora Aleksandru Bastrikini, vodji ruskega urada za zapore Aleksandru Kalašnikovu ter šefu nacionalne garde Viktorju Zolotovu, so sporočili iz Bruslja. V skladu s sankcijami, za katere so se zunanji ministri EU dogovorili prejšnji teden, so jim prepovedali potovanje v Evropsko unijo, njihovo premoženje pa zamrznili. To so sicer prve sankcije, ki jih je EU uvedla v okviru svojega novega globalnega sistema sankcij za kršitelje človekovih pravic, ki ga je vzpostavila 7. decembra lani. Gre za sistem, ki v primeru hudih kršitev človekovih pravic omogoča EU neposredno kaznovanje posameznikov, podjetij ter državnih in nedržavnih organov po vsem svetu.