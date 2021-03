Petčlanska iransko-afganistanska družina je bila med aprilom in avgustom 2017 ujeta v t. i. tranzitnem območju Röszke, kjer je živela v zabojniku, velikem 13 kvadratnih metrov. V tistem času je bila na območju izjemna vročina. Otrokom ni bila zagotovljena ustrezna prehrana, njihov oče pa celo ni dobil nobene hrane, ker je bil povratnik oziroma je v preteklosti že zaprosil za azil na Madžarskem.

Sodišče v Strasbourgu je danes pritrdilo tožnikoma - družina je sicer že avgusta 2017 odpotovala naprej v Nemčijo in tam pridobila mednarodno zaščito - in ocenilo, da so jim bile kršene pravice, še posebej glede na to, da je bila mati takrat noseča in so bili otroci majhni. Otrokom mora Madžarska zato plačati vsakemu po 6500 evrov, odraslima tožnikoma po 4500 evrov in vsej družini skupaj še 5000 evrov odškodnine.

Madžarska je na vrhuncu migrantske krize leta 2015 na meji s Srbijo vzpostavila tranzitna območja ter migrantom bistveno omejila možnost vlaganja prošenj za azil. Zaradi zadrževanja prosilcev za azil v teh taboriščih, kjer so bivali v transportnih zabojnikih, obkroženi z visoko ograjo in bodečo žico, je bila tarča ostrih kritik tako s strani Sveta Evrope (SE) kot Evropske unije. Da je pri tem prihajalo do kršitev pravic migrantov sta že večkrat odločila tako sodišče SE za človekove pravice kot Sodišče EU.