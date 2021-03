Novice o manipuliranju fotografij ali videov z umetno inteligenco običajno govorijo o zlorabah. Naj gre za ustvarjanje lažnih novic ali pa za ustvarjanje ponarejene pornografije z umetno prilepljenimi obrazi znanih oseb na porno igralke in igralce. Obstajajo pa tudi bolj zabavne in prijetne aplikacije te tehnologije. Nekateri jo uporabljajo za satirične namene, storitev deep nostalgia pa poskuša vdihniti življenje v sicer mirujoče fotografije. Izdelki s pomočjo storitve so že postali modna muha na družbenih omrežjih.

“It makes me so happy to see him smile again!" Try our new #DeepNostalgia#PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MXpic.twitter.com/YdAn9IxyW0 — MyHeritage (@MyHeritage) February 28, 2021

Brezplačno storitev deep nostalgia ponuja podjetje MyHeritage, ki se sicer ukvarja z genealogijo. Če na njihovo stran naložimo običajno fotografijo oseb in celo kipov ali slik, jo umetna inteligenca predela tako, da se obrazi oseb na fotografijah pričnejo premikati, kot bi bili živi. Izhodiščni namen storitve je oživitev fotografij pokojnih družinskih članov, a so se mnogi začeli zabavati tudi s preizkušanjem skrajnih zmogljivosti tehnologije.

Podjetje sicer zagotavlja, da naloženih fotografij ne deli z drugimi podjetji.