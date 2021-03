Jože P. Damijan o tem, da je potrebno dvigniti inteligenčni kvocient slovenske politike

»Treba je vrniti vsebino v slovensko politiko. Treba je tudi dvigniti inteligenčni kvocient slovenske politike, da o naši usodi ne odločajo, kot se je pokazalo v primeru odločanja o konstruktivni nezaupnici, ljudje, ki so praktično prišli iz nič, so skorajda polpismeni in potem odločajo o usodi neke države.«