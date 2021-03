Ekipa je novico o podaljšanju pogodbe objavila po prvi Pogačarjevi zmagi to sezono, ko je v soboto osvojil dirko svetovne serije po Združenih arabskih emiratih.

Predsednik ekipe Matar Al Jabuni je nad podaljšanjem sodelovanja zelo zadovoljen: "Tadej je naša sedanjost in naša prihodnost. Je kolesar, ki je kljub mladosti zmogel osvojiti dirko po Franciji in ves pritisk velikega uspeha prenesti z nasmehom. Pokazal je veliko držo in odločnost osvojiti tudi dirko po ZAE, ki iz leta v leto raste in je za nas seveda zelo pomembna. Prepričan sem, da bomo skupaj še naprej dosegali velike uspehe."

Pogačar pa je ob tem med drugim dodal: "V tej ekipi se počutim kot doma - imamo posebno vzdušje med managementom, kolesarji in osebjem. Ustvarili smo odlično okolje. Ekipa ima vame veliko zaupanja, za kar sem ji hvaležen. Trdo delam, da svojo hvaležnost pokažem tudi na dirkah ob moštvenih kolegih. Upam, da bomo v naslednjih letih nanizali še mnogo uspehov."

Po zmagi na dirki po ZAE Pogačarja skupaj z ekipo čaka odhod v Evropo na naslednje dirke. Premora zanj ne bo, saj bo nastopal v Italiji. Že ta teden bo dirkal po prašnih makadamskih cestah v Toskani na Strade Bianche (6. marec), nato pa sledi še dirka od Tirenskega do Jadranskega morja (10. - 16. marec).

"Malce drugačno vreme bo kot v ZAE. Upamo pa na podobno formo, kot je bila tukaj. Dali bomo vse od sebe in videli, kaj nam bo prinesel teden z dirkami v Evropi. Nikoli ne veš, kaj bo v prihodnosti. Dal bom vse od sebe na naslednjih dirkah in upam, da bom tako dobro pripravljen ostal čim dlje," je o programu dirk in prihodnosti po zmagi v Abu Dabiju dejal Pogačar.

Na dirki po ZAE je postal drugi Slovenec s skupno zmago, potem ko je pred dvema letoma na prvi izdaji preizkušnje po njeni združitvi slavil Primož Roglič (Jumbo-Visma).