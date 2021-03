Za pripravo lahko uporabite katero koli zelenjavo. Uporabite bučke, jajčevce, brokoli in paprike. Vedno pa tudi čebulo in česen. Ker lahko uporabite skoraj katero koli zelenjavo, izberite tisto, ki je takrat v sezoni. Vedno pa lahko seveda uporabite kar zamrznjeno zelenjavo. V tem receptu je ena izmed zvezd zamrznjen brokoli. Ker ga objamete z začimbami in paradižnikovo omako, je čisto vseeno ali je svež ali zamrznjen. Zamrznjena zelenjava je odlična. Zamrznjena je namreč takoj, ko jo oberejo, pa je zato sredi zime še boljša od sveže izven sezone. Največkrat v tradicionalnih enchiladah najdete tudi koruzo in fižol. Največkrat uporabijo kar pretlačen fižol (ozirom refried beans), ki daje jedi žmohtnost oziroma sočnost. Sočnost pa lahko pričarate tudi tako, da v nadev dodate nekaj paradižnikove omake in sir.

Tekstura v tortilijah je lahko poljubna. Meso in zelenjavo lahko narežete na rezine in na male ali večje koščke. Ker za sočnost poskrbi lepo mehko meso in zmehčana zelenjava ter paradižnikova omaka in sir, s sesekljanjem nadeva ni treba pretiravati.

Namesto piščanca lahko uporabite tudi katero drugo meso, mleto govedino ali svinjino, pa purana in celo morske sadeže. Tudi piščančje meso je lahko mleto. V ribji verziji uporabite mešanico morskih sadežov ali pa izberite le gambere. Ta jed je odlična tudi z ostanki pečenega mesa. Tega le natrgajte ali narežite na manjše koščke, mu dodajte začimbe (prilagodite že obstoječemu okusu), popečeno in zmehčano zelenjavo, omako in sir in enchilade sestavite. Res enostavno in tako enostransko!

Polnjene tortilije si lahko pripravite tudi vnaprej. Pogrejte jih v mikrovalovni pečici ali kar v ponvi, kamor najprej dajte žlico vode. Ko jih jeste še enkrat, jim morda dodajte še ocvrto jajce, ki se čudovito ujema s to jedjo. Sploh, ko se rumenjak tako lepo razlije čez tortilojo.

In kaj je skupnega tem jedem? Čudovite začimbe! Tople, ognjevite začimbe s karakterjem. V teh jedeh največkrat najdete naslednje začimbe: papriko (sladko in ostro in dimljeno), čili, kumin, kajenski poper, origano, poper … Radi uporabljajo pekoče začimbe, vendar pa lahko izberete in uporabite tudi le tiste, ki so nepekoče. Zakaj tudi tisti, ki ne marajo pekoče hrane, ne bi uživali v čudovitih okusih?!

Pa dober tek!

