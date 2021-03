Matic in Gašper Peršuh ter Rene Soršak in Žiga Kunstič so s svojo skupino Polkaholiki konec leta praznovali velik uspeh, saj so njihovi videi v samo letu dni zbrali več kot deset milijonov ogledov. A niso sedeli križem rok, nedavno so namreč presenetili s svežino in drugačnim pristopom v narodnozabavni glasbi. Uspešnicama Povej, povej in Sobica ter priljubljenim predelavam uspešnic v polko (Ako te pitaju, Dani i godine, Ne pijem ne pušim, Dalmatinac) se je na youtube kanalu in radijskih valovih pridružila Bela roža.

Prvi valček Polkaholikov spremlja tudi ljubezenski videospot, prava glasbena ljubezenska romantična zgodba, ki nikogar ne pusti ravnodušnega. Basist skupine Gašper je v spotu sprejel nov izziv in se naučil ježe, izkazal pa se je tudi s plesno koreografijo. Kar pa ni bilo težko, družbo na snemanju mu je namreč delala mična plesalka Tjaša Roš iz Plesnega mesta. Mlada lepotica, s katero sta zaigrala več romantičnih prizorov, v spotu navdušuje s svojo sproščenostjo in lepoto, ljubosumne oboževalke Polkaholikov pa te dni najbolj skrbi, ali je zaigrana romanca med njima resnična…

Končno polnoletni »Ste vedeli, da kljub svojemu uspehu in prepoznavnosti člani Polkaholikov še do pred kratkim niso bili polnoletni? Svojo zgodbo so začeli kot zelo mladi, njihov najmlajši član Matic pa je svojih 18 let dopolnil šele v januarju. Fantje pravijo, da gredo zdaj lahko končno brez slabe vesti skupaj na pivo,« je razkril menedžer Polkaholikov Aleš Vovk – Raay. Poskočni fantje pa tudi v marcu – mesecu žensk ne bodo počivali na svojih lovorikah. V prihodnjih dneh namreč načrtujejo izid balade, pop skladbe, ki bo prav tako himna nežnejšemu spolu. Veselijo se novih izzivov in poslušalcem obljubljajo presenečenje. Na svojih nastopih bodo še naprej združevali tradicionalno in moderno ter v glasbeni repertoar vključili aktualne uspešnice, še posebej velike hite naših južnih sosedov, ki so na veselicah vselej garancija za odlično zabavo.

