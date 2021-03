Imeti doma svoj sprostitveni kotiček je v teh časih, ko vrata velneških oaz zaradi ukrepov za zajezitev epidemije še vedno ostajajo zaprta, še dragocenejši privilegij. Lasten masažni bazen ponuja prednost vsakodnevnega sproščanja in vodno masažo z raznolikimi masažnimi curki ter omogoča lajšanje bolečin v mišicah, hitrejšo regeneracijo, sproščanje notranjih organov in zabavo za vso družino. Pa vendar je treba biti pri nakupu masažnega bazena nadvse previden, precej bolj kot njegova barva in velikost je namreč pomembna kakovost.

Sloves najboljših

Nakup kakovostnega masažnega bazena je lahko pametna naložba, ki nas bo razveseljevala 20 in več let. »Pred nakupom je pomembno pomisliti tako na dimenzijo bazena, njegovo ergonomijo in lokacijo postavitve kot na zmogljivost in tehnične lastnosti bazena: filtracijski in masažni sistem, izolacijo, ki je vezana na porabo energije, glasnost bazena… Vse to so elementi, o katerih ljudje pri nakupu premalo razmišljajo, večina kupcev se namreč osredotoči zgolj na barvo bazena, školjko in masažne šobe. A kdor se nakupa loti na takšen način in pri tem gleda na nizko ceno, je praviloma razočaran. Za najboljšo izkušnjo je zato pozornost vredno nameniti preverjenim prodajalcem masažnih bazenov z referencami in tradicijo ter se pred nakupom o lastnostih masažnih bazenov poučiti pri strokovnjaku, ne pa prek zapisov na raznih spletnih forumih,« poudarja Bojan Plešec iz družinskega podjetja Job Plus, ki zastopa masažne bazene Hot Spring z več kot 40-letno tradicijo in slovesom najboljših v industriji – prodali so že več kot milijon in pol masažnih bazenov. Kakovost in zadovoljstvo kupca sta za Bojana Plešca na prvem mestu že 23 let. Zaradi strokovnosti, korektnosti in poprodajne aktivnosti, v okviru katere v podjetju ponujajo tudi servisne storitve in zagotavljajo dobavo nadomestnih delov, velja za enega najbolj zaupanja vrednih prodajalcev masažnih bazenov tako pri nas kot v soseščini.

Masažne bazene Hot Spring odlikujejo inovativni elementi, funkcije in dizajn, vrhunska izkušnja z masažo, najpreprostejša in najučinkovitejša nega vode ter energijska učinkovitost, kar pomeni nizke vzdrževalne stroške. Njihov razvoj že vsa leta temelji na kompatibilnosti z bazeni iz preteklih let, kar je pomembno, da lahko tudi za 20 let star bazen še vedno kupimo nadomestne dele in nam lahko tako starejši model bazena služi še vrsto let.