Po podatkih Sledilnika covid-19 je v Sloveniji trenutno 10.637 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Število odkritih okužb je bilo včeraj za 170 manj kot isti dan prejšnji teden, kar pomeni, da je 7-dnevno povprečje okužb še naprej pada in znaša 736. Hospitaliziranih je 528 oseb.

Najslabša epidemiološka slika je še naprej v obalno-kraški regiji. Med občinami glede na število potrjenih okužb izstopajo Domžale, Dravograd, Ivančna Gorica, Bohinj in Nova Gorica 11, Ajdovščina in Velenje 13, Piran in Izola 14, Ravne na Koroškem in Škofja Loka 15, Maribor 20, Kranj 21, Celje in Koper 22, Ljubljana 91. Slovenija je še naprej v oranžni fazi. Le obalno-kraška regija ostaja rdeča.

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci podrobneje predstavil posodobljeno nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19, ki jo je vlada sprejela v ponedeljek zvečer.

Poklukar je kot cilj v naslednjih dneh izpostavil obvladovanje epidemijo z vidika vnosa novih sevov virusa ter hkrati ohranjati čim bolj dostopno družbeno življenje in odprte šole.

Kot cilj je Poklukar navedel vsaj 60-odstotno precepljenost, ki bo nujna za zmanjšanje tveganja za prenos virusa do te mere, da bomo lahko epidemijo učinkoviteje obladovali. V strategiji cepljenja je določeni 61 cepilni centrov. 13 cepilnih centrov v bolnišnicah, kjer se cepijo predvsem zdravstveni delavci in sodelavci ter določeni kronični bolniki. Poleg tega sta predvidena tudi vojaški cepilni center in cepilni center na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Slednji tudi primarno skrbi za razdeljevanje in distribucijo cepiva.

Vrstni red cepljenja

Prednostne skupine cepljenja v strategiji ostajajo nespremenjene. Za zdravstvenimi delavci so na vrsti za cepljenje starejši od 80 let, nato starejši od 75 let, za njimi še starejši od 70 let. Slednjim sledijo posebej občutljivi kronični bolniki, njim pa diplomati in uslužbenci ministrstva za zunanje zadeve ter drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja evropskemu svetu, diplomatski predstavniki v Sloveniji ter pripadniki slovenske vojske, ki odhajajo na misije v tujino. Njim sledijo starejši od 65 let. Če bi cepili vse, ki so starejši od 65 let, bi imele bolnišnice samo tretjin hospitaliziranih, je pojasnil Poklukar.

Naslednja skupina za cepljenje so zaposleni v vzgoji in izobraževanju, kar bo omogočalo odprto in dostopno šolstvo. V isto skupino sodijo tudi poslanci državnega zbora, državni svetniki, člani vlade, predstavniki ustavnega sodišča in še nekateri podobni funkcionarji. Sledijo kronični bolniki od 18. do 64. leta starosti in skupina starejših od 60 let. Nato skupina zaposlenih v kritični infrastrukturi. Njim sledijo vsi ostali. Točnejše podatke, kdaj bodo posamezne skupine prišle na vrsto za cepljenje, minister ni delil, je pa povedal, da se trudijo za dobavo večjih količin cepiva. »Danes imamo na ministrstvu v podpisu pogodbo za dodatnih 349.000 cepiv Pfizerja,« pravi minister. Prišli naj bi v drugem četrtletju.