OVEN V prvi polovici marca boste imeli optimistične misli in svetle načrte za prihodnost. Boste pa morali biti ves mesec previdni pri finančnih izdatkih in se za nakupe ne odločajte prehitro. V drugi polovici meseca boste iskali ravnovesje med tem, kaj potrebujete v odnosih, in tem, kaj dajete. Pomlad vam bo, na srečo, prinesla veliko več energije.

BIK Zdaj bo čas, da privrejo iz vas skriti talenti, vaše veščine, in to na takšen pozitiven način, saj se bo izboljšala vaša samopodoba. Bolj udarni boste v pristopih, več akcije boste imeli pri služenju denarja, a potrebna bo tudi disciplina glede vašega zdravja. Več se gibajte, telovadite, ne pozabite pa nahraniti z lepimi mislimi ter občutki tudi vaše duše.

DVOJČKA Marec vam bo prinesel veliko dobre energije, kar se bo odražalo na vašem zdravju, saj boste bolj vitalni, in tudi pri vašem delu, kakršnem koli že. Tam boste pokazali več akcije, bolj zagnani boste, predvsem pa boste bolj ustvarjalni. Začnite delati to, kar vas veseli, omislite si konjiček, morda pa boste končno lahko na vrtu popili kavico s prijatelji.

RAK Pred vami je odličen mesec, če boste gledali naprej in se ne ozirali nazaj, če boste pozabili slabe stvari in zamere ter se usmerili vase. Sredina meseca bo ugodna za potovanja, če bodo le okoliščine dopuščale, sicer pa naj bo vaše potovanje v duhu. Berite, spoznavajte nova, višja znanja in prezrcalite vse dobro v svoje življenje, da boste zasijali.

LEV Mars vam bo marca dajal ogromno energije in vas podpiral pri doseganju tistega, kar si želite. Tako karizmatični boste, da vam bodo ljudje sledili, dober zgled jim boste dajali. Imeli boste dobre poslovne ideje, poleg tega pa se bo v vas oglasil notranji detektiv, ki bo želel dobiti odgovore glede življenjskih vprašanj, ki zadevajo vaš notranji mir.

DEVICA Ta mesec vam bodo veliko pomenili drugi ljudje, želeli jim boste pomagati, na kakršen koli način že. Te stvari so vam tako domače, ker jih velikokrat prakticirate, a tokrat bodo vaša dobra dela opazili tudi drugi. Kadar ničesar ne pričakujete, dobite vse – in zdaj se utegne to pokazati. Še posebno pri denarju in premoženju boste imeli srečo na svoji strani.

TEHTNICA Ravnovesje je vaše vodilo in v marcu bo prišlo do ravnovesja med dnevom in nočjo, vi pa boste iskali ravnovesje med tem, kaj mislite, da bi morali narediti za svoje dobro fizično počutje, in tem, kaj boste v resnici za to naredili. Po dvajsetem marcu pa bo v vaše življenje prišlo več tiste svetle, prijazne energije, ki bo polepšala vas in vaše odnose.

ŠKORPIJON Energije meseca marca vas bodo podpirale pri vseh vaših srčnih željah. Za nekatere med vami bo to ljubezen, za druge bo to povečana ustvarjalnost, ko boste želeli uživati sleherni dan in biti srečni, za tretje bo to delo, s katerim se boste želeli izkazati. Čas bo dober tudi za povečanje premoženja in za nabiranje fizične kondicije.

STRELEC Aktivni boste pri vseh odnosih, pa naj so to poslovni ali tisti med štirimi stenami. S pogovori boste želeli razrešiti nesporazume, ki so se pripetili v preteklih mesecih, saj boste čustveno močni in bo mogoč napredek. A ne le pri odnosih, tudi za pospravljanje boste imeli energijo, za prenovo stanovanja in delo na vrtu. Zaključek meseca pa bo idealen za ljubezen. KOZOROG Marec bo odličen za izboljšanje vašega zdravja, za nabiranje kondicije, posledično bo dober tudi za delo. Bolj odprti boste v komunikaciji, čas bo dober za učenje, poučevanje in za popotovanje po naši prelepi deželi. Od dvajsetega boste več časa s svojimi dragimi, želeli pa si boste olepšati domovanje, saj vam bo pomembno, kje živite, s kom in kako.

VODNAR V tem mesecu boste delali tisto, kar bo vaša prioriteta. Ne boste se ukvarjali s postranskimi stvarmi, tistimi nepomembnimi, zato boste imeli tudi boljšo samozavest. Prejšnji mesec ste razmišljali o svojem poslanstvu, zato ga boste zdaj bolj drzno uresničevali. Vaša komunikacija bo dobra, vse vas bo zanimalo, tudi s sosedi boste več poklepetali.

RIBI To bo mesec vašega preboja. Lahko na osebni ravni, lahko finančni, predvsem pa bo to mesec, ko boste neumorno nabirali nova znanja, ko boste veselo komunicirali ter komaj čakali, da se lahko srečate s prijatelji v odprtem gostišču. Tisti, ki nameravate kupiti avto, boste imeli pri tem srečno roko. Jasno boste videli, kaj si želite v življenju.