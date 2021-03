Med rednim epidemiološkim nadzorom na mejnem prehodu Dragonja so v soboto med 9. in 17. uro hrvaški policisti posumili, da ima 12 potnikov ponarejene negativne teste PCR. Po preverjanju pri slovenskem inštitutu, v katerem so se domnevno testirali, so ugotovili, da gre za ponarejene teste, so objavili na spletni strani policijske uprave hrvaške Istre.

Kot so dodali, je postopek proti devetim slovenskim državljanom, ki so stari od 19 do 55 let, v nadaljevanju prevzela slovenska policija. Hrvaški kriminalisti pa so kazensko ovadili dva hrvaška državljana in nemško državljanko zaradi suma kaznivega dejanja ponarejanja dokumentov.