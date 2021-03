Dončić je k deveti zmagi Dallasa na zadnjih 12 tekmah v več kot 37 minutah igre prispeval še deset skokov in devet podaj. Dallas je ob tem vodil večji del tekme. Še posebej v drugem polčasu je nadziral dogajanje na parketu, sredi zadnje četrtine pa vodil tudi za 17 točk.

Ob Dončiću sta pomembni vlogi za Dallas odigrala še latvijski center Kristpas Porizingis, ki je v 32 minutah igre prispeval 17 točk in deset skokov, in Jalen Brunson, ki je s klopi prispeval 24 točk.

Vse to je bilo dovolj, da je Dallas po odmevni zmagi nad Brooklynom v noči s sobote na nedeljo zdaj zabeležil novo zmago in svoj izkupiček to sezono izboljšal na 17:16. Tudi odlična predstava Nikole Vučevića za Orlando ni bila dovolj. Črnogorski center je zbral 29 točk in 15 točk.

Novo zmago je zabeležil tudi Denver, kjer slovenski reprezentant Čančar dobiva vse več minut. Tokrat je bil član zlate slovenske reprezentance v igri dobrih 20 minut, ob tem pa je dosegel osem točk in štiri skoke.

Največ je k 19. zmagi Denverja (19:15) to sezono prispeval srbski center Nikola Jokić, ki je 39 točkam dodal še 14 skokov in devet podaj. Jamal Murray je dodal 24 točk.

Pri Chicagu, ki se je po zaostanku v prvih treh četrtinah v zadnji vrnil v igro, je bil najbolj učinkovit Zach LaVine s 24 točkami.