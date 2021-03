Demografski sklad: Kot da bi lisici dali čuvati kokoši

Kritiki predloga zakona o demografskem skladu opozarjajo, da ta ne zagotavlja dolgoročne javnofinančne vzdržnosti pokojninske blagajne, hkrati pa predstavlja tveganje za korupcijo in nadaljnjo privatizacijo državnega premoženja. V sindikatih in opoziciji so ob morebitnem sprejemu zakona že napovedali zakonodajni referendum.