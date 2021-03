Potem ko so na začetku spomladanskega dela nanizali tri zaporedne poraze, so nogometaši Kopra na zadnji tekmi 24. kroga prve slovenske lige vknjižili drugo zaporedno zmago. Z identičnim izidom kot v prejšnjem krogu Mura je tokrat v Kidričevem padel Aluminij (1:0), edini zadetek na tekmi pa je v izdihljajih prvega polčasa dosegel Nardin Mulahusejnović, ki je po preigravanju in lepi podaji Maksa Barišića žogo v mrežo usmeril s prsmi. S tem je dosegel 10. gol v sezoni in je znova sam na vrhu lestvice strelcev.

Tekmeca sta bila večidel tekme sicer precej izenačena, Koper pa je bil boljši v zaključku obeh polčasov, saj je ob koncu drugega še dvakrat zatresel okvir vrat. »Ustvarili smo si kar nekaj lepih priložnosti, predvsem v prvem polčasu, zato nam je lahko žal za izgubljenimi točkami,« je po tekmi povedal trener Aluminija Oskar Drobne, medtem ko je njegov kolega na klopi Kopra Rodolfo Vanoli dodal: »Zadovoljen sem z zmago, pa čeprav smo v igri v primerjavi s prejšnjo tekmo naredili korak nazaj.«

Vrstni red 1. SNL po popolnem 24. krogu: Maribor in Olimpija po 44, Mura 40, Domžale in Koper po 36, Bravo 33, Tabor 29, Celje 26, Aluminij 21, Gorica 15.