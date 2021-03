Janez Janša in njegovi kolegi iz SDS so večkrat javno izrazili željo, da bi koga, ki je izrazil svoje neprimerno ali sovražno mnenje do Janše in aktualne vlade, obsodili na podobno visoko kazen (11 let zapora), kot so pred leti hrvaškega državljana Josipa Zagajskega. (Foto: STA)