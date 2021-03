Zunanji minister Anže Logar je na četrtem zasedanju peterice držav Srednje Evrope (Slovenije, Avstrije, Slovaške, Češke in Madžarske) prejel podporo svojih kolegov za predsedovanje Svetu EU. Srečanje je bilo sicer namenjeno predvsem razpravi o stanju epidemije koronavirusa na evropskih tleh.

Vsi zunanji ministri so opozarjali, da epidemiološka situacija ostaja težka. Tako so po Logarjevih besedah tudi obnovili poziv državljanom, naj spoštujejo omejitvene ukrepe. Ivan Korčok in Tomaš Petriček, zunanja ministra Slovaške in Češke, kjer se je v zadnjih tednih epidemiološka situacija močno poslabšala, sta se Logarju zahvalila za ponujeno pomoč slovenskega zdravstvenega sistema.

Szijjarto: Cepiv ne odobrava le EMA Tako kot po vsej Evropski uniji je bilo tudi na Brdu slišati želje, da se cepljenje in odobritev cepiv pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) pospešita. Zaradi ozkih grl pri dobavi cepiv Madžarska že uporablja rusko cepivo sputnik in kitajsko cepivo sinopharm, ki ju EMA še ni odobrila, saj niti ni prejela vloge za njuno odobritev. O uporabi vzhodnih cepiv razmišljajo tudi na Češkem (naročili so sputnik), Slovaškem, v Avstriji in na Poljskem. Predsednik Poljske Andrzej Duda se je prav včeraj pogovarjal o možnosti nakupa kitajskega cepiva s predsednikom Xi Jinpingom, avstrijski kancler Sebastian Kurz pa se je o nakupu sputnika in skupni avstrijsko-ruski proizvodnji cepiva pogovarjal z Vladimirjem Putinom. Kot je dejal madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, so z nakupom sedmih milijonov odmerkov »vzhodnih cepiv« dobili priložnost, da do konca maja cepijo 3,5 milijona ljudi več, kot bi jih lahko sicer. Po njegovih ocenah vprašanje, od kod je prišlo cepivo, ne bi smelo postati politično oziroma ideološko vprašanje, dejal pa je tudi, da lahko v izrednih zdravstvenih razmerah cepivo odobri tudi nacionalni regulatorni organ in ne zgolj Evropska agencija za zdravila. Prav to je storila Madžarska. Slovaški minister Korčok pa je vendarle ocenil, da bi vsa cepiva za evropski trg morala odobriti EMA, saj bi s tem omogočili enake konkurenčne pogoje za vse proizvajalce. Kljub temu je slovaški minister za zdravje Marek Krajči, ko so na Slovaškem včeraj prejeli 200.000 odmerkov sputnika, napovedal, da bo podpisal odlok za njegovo uporabo, tudi če ga EMA ne bo odobrila.