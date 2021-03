V novomeški bolnišnici so lani uspešno zaključili večletni sanacijski program za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti. V zadnjih štirih letih je tako bolnišnica, ki zaposluje okoli 1200 ljudi, že poslovala pozitivno in prihodke povečala s 56 na 82 milijonov evrov, vključno s številnimi investicijskimi vlaganji. Lansko leto je sklenila s skoraj štirimi milijoni evrov presežka prihodkov nad odhodki.

»To izkazuje, da je bolnišnici v danih okoliščinah uspelo realizirati načrtovane prihodke in uspešno obvladati stroške,« dodajajo v četrti največji slovenski bolnišnici, ki jo vodi Milena Kramar Zupan. Lani so v bolnišnici izvedli za 8,5 milijona evrov naložb, od tega je bilo šest milijonov lastnih sredstev, preostalo so bila sredstva države. Med drugim so dogradili in uredili prostore za novi CT-aparat, energetsko sanirali upravno stavbo, bolnišnično kuhinjo in pralnico, prenovili prostore strokovnih služb uprave, zamenjali streho na starem internem oddelku, predvsem pa, kot dodajajo, s prerazporeditvami in prenovami prostorov pripravili dovolj zmogljivosti za bolnike s covidom-19. Temu primerno so morali reorganizirati tudi delo.