Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju se preveša v drugo polovico. Po včerajšnjem prostem dnevu se bo tekmovalni program danes nadaljeval s tekmo smučarskih tekačic na 10 kilometrov (ob 13.15) – tudi s Slovenkama Anamarijo Lampič in Anjo Mandeljc – ter kvalifikacijami smučark skakalk na veliki skakalnici (ob 18. uri). Po 13 od 24 končnih odločitev je Slovenija s petimi odličji na drugem mestu po številu kolajn.

Drugi teden prvenstva bo s slovenskega zornega kota manj intenziven, kot je bil čudežni podaljšan konec prvega, ko je slovenska reprezentanca s petimi kolajnami presegla vsa pričakovanja. Glede leska kolajne so bile skakalke razočarane, ker so na ekipni tekmi bitko za zlato izgubile za 1,4 točke. Tekma mešanih ekip v smučarskih skokih je bila edina, na kateri je Slovenija zaostala za pričakovanji glede na tri osvojene kolajne na srednji skakalnici. Znova se je pokazalo, da nobena kolajna ni osvojena vnaprej, ampak se je treba zanjo zagrizeno boriti. Slovenija ima možnost, da še poveča že rekordno zbirko kolajn, saj bodo v smučarskih skokih še tri tekme na veliki skakalnici: ženske jutri, moški posamezno v petek in ekipno v soboto.

Na včerajšnjem treningu so Slovenke blestele, saj je bil v treh serijah najslabši dosežek 14. mesto Nike Križnar (109 m) v prvi, v tretji pa je bila že tretja (127,5). Križnarjeva bo skušala s kolajno med posameznicami potrditi vlogo vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala (pred enakim izzivom je pri moških Halvor Egnar Granerud), potem ko ji nikakor ni ustrezal profil srednje skakalnice. Ema Klinec je znova ujela dobro formo z najboljšim dosežkom druge serije (133 m), tretjim prve (123) in četrtim tretje (125). Danes bosta v kvalifikacijah skakali še Jerneja Brecl (129,5 – 2. mesto, 123 – 5., 117,5 – 8.) in Urša Bogataj (121,5 – 6., 119 – 9., 116,5 – 10.), ki je v tesnem internem boju ugnala Špelo Rogelj. Trening sta izpustili Avstrijka Kramerjeva in Norvežanka Lundbyjeva. Slovenci bodo na veliki skakalnici prvič trenirali jutri. Anže Lanišek, ki je sinoči na podelitvi prejel bronasto kolajno s srednje skakalnice, je v tako dobri formi, da bo v najožjem krogu favoritov.

V tekaškem delu je Slovenija z dvema odličjema v sprintu unovčila vse svoje adute za kolajno. Anamarija Lampič je s tremi kolajnami že postala najuspešnejša Slovenka v zgodovini prvenstev in prehitela vzornico Petro Majdič. Slovenija na razdaljah trenutno nima konkurenčne tekmovalke za oder za zmagovalke. Za prepoznavnost reprezentance je pomembno, da tekmujejo tudi na razdaljah. Prava podoba smučarskega teka v posamezni državi se razkriva skozi nastope štafet. Slovenija po slovesu Katje Višnar, Vesne Fabjan, Alenke Čebašek… nima več štafete, še slabše je pri moških, nujno pa jo potrebuje za domače SP 2023 v Planici.