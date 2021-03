Skoraj mesec dni. Toliko časa je minilo od zadnjega obračuna košarkarjev Cedevite Olimpije v evropskem pokalu, ko so 3. februarja na gostovanju na kolena spravili francoski Bourg. In od takrat imajo Ljubljančani v mislih eno samo tekmo – proti Virtusu iz Bologne. Italijansko moštvo je zaradi izjemnih posameznikov že tako ali tako atraktiven nasprotnik, tokrat pa morebitna zmaga zmajem prinaša še veliko več kot samo prestiž. Prinaša pot v četrtfinale drugokakovostnega evropskega tekmovanja, s tem pa bi v Stožicah vsaj malo že zadišalo po evroligi, kamor se uvrstita finalista tega tekmovanja.

A do izločilnih bojev Olimpijo vseeno čaka še precej prelitega znoja. Najprej proti Milošu Teodosiću, Marcu Belinelliju, Stefanu Markoviću ter drugim Virtusovim asom s trenerjem Aleksandrom Đorđevićem na čelu, ki v evropskem pokalu na dosedanjih 14 obračunih še ne poznajo poraza in imajo v mislih en sam cilj – uvrstitev v evroligo. »Ne spomnim se, kdaj je kakšna ekipa v evropskem pokalu nanizala toliko zaporednih zmag,« je ob tem pristavil Olimpijin Edo Murić. Če mu skupaj s soigralci proti Virtusu ne bo uspelo, bo jutri zvečer zagotovo pozorno spremljal dogajanje na tekmi med Bourgom in Budućnostjo, saj bi si v primeru prve zmage francoskega moštva v drugem delu evropskega pokala Ljubljančani prav tako že zagotovili četrtfinalno vozovnico. Če pa se ne uresniči ne eden ne drugi scenarij, čaka Olimpijo v zadnjem krogu čez teden dni v Podgorici medsebojen obračun za napredovanje proti črnogorskemu moštvu, česar si v zmajevem gnezdu ne želi nihče.

Olimpija lahko optimizem pred spopadom z Virtusom črpa iz podatka, da ima trenutno na računu devet zaporednih zmag, nazadnje je klonila ravno na gostovanju v Bologni 13. januarja s 76:90, v Stožicah pa v evropskem pokalu na šestih dosedanjih tekmah sploh še ni klonila. Na splošno so Stožice v letošnji sezoni prava trdnjava, ki jo je do zdaj na petnajstih tekmah uspelo osvojiti le Mornarju v ligi ABA, eno tekmo, in sicer proti Splitu, pa je Olimpija igrala v Tivoliju in jo prav tako dobila. »Lepo je zmagovati, a moramo biti realni in povedati, da na zadnjih dveh tekmah proti Krki in FMP kljub uspehoma nismo igrali dobro. Nismo niti blizu temu, kjer hočemo biti. Precej smo slabši kot pred reprezentančnim premorom,« pa ni ovinkaril trener Olimpije Jurica Golemac, ki ima v mislih predvsem obrambo. Krka je namreč zmajem »nasula« 88 točk, FMP 86, beograjsko moštvo pa je zmaje še nadskakalo. »Pred reprezentančnim premorom smo naredili napredek tako v obrambi kot skoku. Začeli smo igrati fizično. Skrbi me, ker smo na zadnjih tekmah v tem smislu začeli kazati stvari kot decembra, ko nismo delovali dobro. Med premorom sem računal, da bomo naredili korak naprej, a je pet igralcev odšlo na reprezentančno akcijo, imeli pa smo še težave s koronavirusom. Če kje, potem vidim našo prednost v dejstvu, da Teodosić in Belinelli nista ravno najbolj zavzeta obrambna igralca. Njune napake sicer dobro popravljajo atletski košarkarji v raketi. Če želimo sploh pomisliti na presenečenje, potem moramo vseh 40 minut igrati fizično košarko in biti maksimalno disciplinirani,« je pojasnil Golemac.