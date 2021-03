V Torunu 14 slovenskih atletov

Enajst slovenskih atletov in atletinj je izpolnilo normo za nastop na evropskem dvoranskem prvenstvu. Kar trije v teku na 400 m, in sicer Luka Janežič (Kladivar), Lovro Mesec Košir (Mass) in Gregor Grahovac (Mass), Tilen Ovniček (Krka) na 60 m, Žan Rudolf (Mass) na 800 m, Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) na 800, 1500 in 3000 m, Maja Mihalinec Zidar (Mass) na 60 m, Tina Šutej (Kladivar) v skoku ob palici, Klara Lukan (Kladivar) na 1500 in 3000 m, Jerneja Smonkar na 800 m in Anita Horvat (obe Velenje) na 400 in 800 m. Poleg enajsterice so vabilo Evropske atletske organizacije prejeli še Lia Apostolovski v skoku v višino ter Neja Filipič in Jan Luxa (vsi Mass) v troskoku.