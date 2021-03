Ukom kaznoval STA – in državne uslužbence

Vladne službe, ministrstva, vojska, policija in drugi državni organi po devetindvajsetih letih nimajo več dostopa do prestižnih vsebin Slovenske tiskovne agencije, kot so intervjuji, politične analize in pregled tiska. To je še ena posledica finančne blokade agencije, ki jo izvaja Janševa vlada.