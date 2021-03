Za slabih 20 evrov lahko slovenskim dojenčicam kupite roza bodi z napisom Bog živi vas Slovenke, prelepe žlahtne rožice in logom NTA. Za fantke pa črn bodi z napisom Slovenskega naroda sin. Majice s tem napisom imajo na voljo tudi za velike fante, vse do velikosti 3XL, medtem ko za dekleta in žene ni na voljo roza majic s Prešernovim verzom v večji velikosti. Tako da ni dvoma, kakšna bo modna vloga Slovenk v drugi republiki: nosile bodo hlače in črne moške majice z napisom NTA – nacionalna topoglava asociacija.

N.N.