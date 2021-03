Evropska cepilna tekma: Epidemija sebičnosti in zapostavljanja

S počasnimi koraki iz izolacije. V gledališče. Na sporedu: standup komedija. »Poglejte, nadela sem si bisere,« se skozi masko nasmiha 106-letna varovanka doma starejših občanov. »Z njimi sem že dajala ženitne ponudbe.« Belolasa druščina je preživela prvi in drugi val epidemije, ki je najbolj moril po domovih starostnikov. Prestala je mesece moreče izolacije. Zdaj so vsi dvakrat cepljeni. Čas je za smeh! »Nekoč sem veliko hodila v kino in gledališče. Danes, po vseh tem času, sem se morala prav uščipniti, ali morebiti sanjam,« je po predstavi dejala 93-letna stanovalka.